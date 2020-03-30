İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü - Son Dakika

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İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
6 saat önce
İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü.
İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.
Görüntü Dökümü
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-Kadının panolara tükürme anı
-Detaylar
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
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