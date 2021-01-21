İspanya'da çırılçıplak soyunan kadın, kürk protestosu yaptı

İspanya, hayvan haklarıyla ilgili protesto ilginç anlara sahne oldu. Barselona kentinde düzenlenen tek kişilik protestoda, çıplak bir kadın aktivist, hayvan haklarının gözetilmesini istedi.

"KÜRK ÇİFTLİKLERİNİ KAPATIN"

Aktivist, Sant Jaume Meydanı'nda kürkün üzerine oturarak, elinde "Kürk çiftliklerini kapatın" yazılı pankart tuttu. Gazetecilerin objektiflerine yansıyan aktivist, hayvanların kürk ve deri elde etme amaçlı öldürülmesine karşı olduğunu dile getirdi.