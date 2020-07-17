İspanya'da Covid-19'a yakalanan yaklaşık 93 bin vizon itlaf edilecek - Son Dakika

İspanya'da bir çiftlikte yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan 92 bin 700 vizonun itlaf edileceği açıklandı.



İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Aragon bölgesindeki bir çiftlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. Bir çiftlik çalışanının karısında Mayıs ayında Covid-19 tespit edilmesi üzerine eşinin ve 6 çiftlik çalışanının da testi pozitif sonuç verdi. Söz konusu gelişmenin ardından çiftlikteki vizonlar izole edildi. 13 Temmuz'da vizonlara yapılan testlerden sonra hayvanların yüzde 87'sinde Covid-19 tespit edildi. Vizonların 92 bin 700'ünün itlaf edilmesine karar verildi. Aragon Tarım Bakanı Joaquin Olona yaptığı açıklamada, vizonların itlaf edilmesi kararının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla alındığını ifade etti.



Yetkililer, Madrid'in 200 kilometre doğusundaki köyde kürkleri için yetiştirilen vizonların itlafının ardından maddi zarara uğrayacak olan çiftlik sahibine tazminat verileceğini belirtti.



Öte yandan Madrid ve Katalonya ile birlikte Aragon, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana 258 bin 855 vaka'nın ve 28 bin 416 ölümün kayda geçtiği İspanya'da salgının en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor. - MADRİD