İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı.



İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.