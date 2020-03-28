Son Dakika › Dünya › İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı - Son Dakika Dünya
İspanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı
15 dakika önce
Son 24 saatte 832 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya, İtalya'da dün kaydedilen 969 ölümden sonra en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:14
Son Dakika Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli durumda mı? 'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar