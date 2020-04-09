İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor - Son Dakika

İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor

6 saat önce

Avrupa'da en fazla korona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası gösterdiği çabayla ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak dünyaya örnek oluyor.

İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor, System.String[]

Avrupa'da en fazla korona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası gösterdiği çabayla ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak dünyaya örnek oluyor.


Yaklaşık 4 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'da en fazla korona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge olan Zahara de la Sierra kasabası görüntülendi. Gösterdiği mücadele ile dünyaya örnek olmaya devam eden, tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası alınan önemlerle İspanya'da korona virüsün giremediği tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor. Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekanlarıyla binlerce turistlerin uğrak yeriyken salgının İspanya'da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya korona virüsün girmesini engelledi.


İspanya hükümeti 14 Mart'ta ülkeyi karantina altına alırken temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4'ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engellemişti. Belediye Başkan Galvan, "Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık" ifadelerini kullandı.


Kasabaya giriş yapan araçların dezenfekte işlemi devam ediyor


Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti. Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.


Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü (OHAL) fonunu kullanmaya devam ediyor. Her cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor. Başkan Galvan, kasabanın işletmelerine kendi başına yardım etmeye devam edemeyeceğini, yerel veya ulusal hükümete başvurmak zorunda kalacağını belirterek, "Bu devam ederse bir çeşit finansal akciğere ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, 11 Nisan'da son bulması planlanan sokağa çıkma yasağının 26 Nisan'a kadar uzatıldığı İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 15 bin 238'e, vaka sayısı ise 152 bin 446 olarak açıklandı. - MADRİD

Koronavirüs, Sevilla, İspanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:53 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 21:38:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]