İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti - Son Dakika Dünya

İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti

6 saat önce

İspanya'da hükümet tarafından atanan ve krallığı tüm adli kurumlar karşısında temsil eden devlet savcısı Yüksek Mahkeme'den Junqueras'ı tahliye etmesini ve Brüksel'e giderek Avrupa Parlamentosu'ndaki yerini almasına izin vermesini istedi

İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti, System.String[]

İspanya'da devlet savcısı hapisteki ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ın tahliye edilmesini tavsiye etti.


Savcının bu açıklaması hükümet kurma çabasını sürdüren Sosyalist Parti'nin iyi niyet göstergesi olarak yorumlandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:47 
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