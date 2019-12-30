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İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti
6 saat önce
İspanya'da hükümet tarafından atanan ve krallığı tüm adli kurumlar karşısında temsil eden devlet savcısı Yüksek Mahkeme'den Junqueras'ı tahliye etmesini ve Brüksel'e giderek Avrupa Parlamentosu'ndaki yerini almasına izin vermesini istedi
İspanya'da devlet savcısı hapisteki ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ın tahliye edilmesini tavsiye etti.
Savcının bu açıklaması hükümet kurma çabasını sürdüren Sosyalist Parti'nin iyi niyet göstergesi olarak yorumlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:47
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