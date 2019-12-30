İspanya'da devlet savcısı ayrılıkçı lider Junqueras'ın tahliye edilmesini talep etti

Savcının bu açıklaması hükümet kurma çabasını sürdüren Sosyalist Parti'nin iyi niyet göstergesi olarak yorumlandı.

İspanya'da devlet savcısı hapisteki ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ın tahliye edilmesini tavsiye etti.

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