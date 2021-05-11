İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere sözleşme zorunluluğu getirildi - Son Dakika

İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere sözleşme zorunluluğu getirildi

11.05.2021 17:31
İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere sözleşme zorunluluğu getirildi, System.String[]

İspanya hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren ve çoğunluğu genç ve öğrencilerden oluşan motosikletli ve bisikletli kuryelerin ağustostan itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı.

İspanya hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren ve çoğunluğu genç ve öğrencilerden oluşan motosikletli ve bisikletli kuryelerin ağustostan itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen yasal düzenleme gereği, yiyecek taşıma sektöründe dijital platformlarda faaliyet gösteren Deliveroo, Glovo, Ubereats, Stuart, Amazon gibi firmalar, en fazla üç aylık süre zarfında kurye olarak hizmet veren tüm çalışanlarını kayıt altına alarak onlarla sözleşme yapmak zorunda kalacak.

İspanya'da mevcutları her geçen gün artan kuryelerin halihazırda sayıları 30 bini buluyor.

Ülkede yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi olan dijital platformlara bağlı olan yiyecek taşıma kuryeler şimdiye kadar tamamen serbest çalışırken izin veya işten çıkarılma tazminatı gibi haklara sahip değildi.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin dijital platformlarda kurye olarak çalışanların hakları için çok önemli bir ilerleme olduğunu söyledi.

Montero, söz konusu değişikliğin 6 aylık müzakereler sonrasında kabul edildiğini, bu sektördeki kuryelerin artık işçi statüsünde olacağını ifade etti.

Diğer yandan başkent Madrid'de kalabalık bir grup kurye, hükümetin çıkardığı yönetmeliğe karşı gösteri düzenledi.

Başbakanlıktan meclise kadar olan yolda motosikletleri ve bisikletleriyle eylem yapan kuryeler, serbest çalışma şartlarının ellerinden alındığını savunarak hükümeti eleştirdi.

"İşsiz ve güvencesiz kalacağız" yazılı pankart açan kuryeler, "kendilerine danışılmadan yapılan yasal düzenlemenin durdurulmasını" istedi.

AA muhabirine konuşan kuryelerden 24 yaşındaki Robinson Hernandez, "Bizler serbest çalışan kişileriz ve bu yüzden sektörümüz gelir elde ediyor. Şimdi bu yasal düzenlemeyle gelirimiz düşecek, işlerimiz tehlikeye girecek." dedi.

Kuryelerden 24 yaşındaki Cristina Ausin de "Şu anda dijital platformlar için bir kurye olmak istiyorsan bunu rahatlıkla yapabilirsin. Eğer sözleşmeli olarak kurye olmak istiyorsun da bunu yapan başka firmalar zaten var. Neden durumu zorlaştırmak istiyorlar? Biz hem çalışıp hem okuyan kişileriz. Bu yasayla bizim bu esnekliğimizi ortadan kaldıracaklar. Bu platformlar kesinlikle personelinin sayısını azaltacak. Hepimizi işe almazlar. Çoğumuz işimizi kaybedeceğiz." şeklinde konuştu.

İspanya, Amazon, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere sözleşme zorunluluğu getirildi - Son Dakika


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