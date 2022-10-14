İspanya'da diktatör Franco döneminde Nazi kamplarına gönderilen cumhuriyetçiler anıldı

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da, diktatör Francisco Franco döneminde (1936-1975) Nazi toplama kamplarına sürülen Madrid'deki İspanyol cumhuriyetçilerin anısına yaşadıkları evlerin önüne plakalar konuldu.

İspanya'da Tarihsel Belleği Kurtarma Derneğinin son 2 yıldır başlattığı girişim kapsamında, Nazi kamplarına götürülen İspanyol cumhuriyetçilerin anısına Madrid sokaklarında 8 farklı yerde kaldırımlara "stolperstein" denilen, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından öldürülen kurbanların isimlerinin yazıldığı pirinç kaplı plakalar yerleştirildi.

AA muhabirine açıklama yapan dernek üyesi İsabel Martinez, 1933-1945 yıllarında Fransa'daki Nazi toplama kamplarına gönderilen ve toplamda 10 bin oldukları tahmin edilen İspanyol cumhuriyetçi olduğunu ve bunlardan 7 bininin öldüğünü söyledi.

Martinez, "Alman bir sanatçı tarafından yapılan bu plakaları, toplama kampından getirdiğimiz topraklarla birlikte İspanyol cumhuriyetçilerin yaşadıkları evlerinin önündeki kaldırımlara yerleştiriyoruz. Buradan geçen herkes bu plakalara bakarak, geçmişte olanları hatırlayacak." dedi.

Nazi kamplarında öldürülen İspanyolların anılarını yaşatmak için yaptıkları girişime mağdur ailelerin hepsinden aynı tepkiyi almadıklarını dile getiren Martinez, bazılarının müteşekkir olduğunu, bir kısmının ise hiçbir şekilde ilgilenmediğini belirtti.

Amcasının Nazi kampında 5 yıl kaldığını ve buradan sağ çıkmayı başaran ender kişilerden biri olduğunu anlatan Eugenio Martinez de "Bizim için çok heyecan verici, önemli bir an oldu. Kaldırıma konulan bu plakayla artık herkes onu tanıyacak ve hatırlayacak." şeklinde konuştu.