Son Dakika Haberleri: İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı bu hafta helikopterle taşınacak
BBC
Son Dakika Dünya İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı bu hafta helikopterle taşınacak

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı bu hafta helikopterle taşınacak

17 dakika önce

İspanya'da General Francisco Franco'nun mezarının Madrid yakınlarındaki anıt mezardan bu hafta Perşembe günü taşınacağı açıklandı.

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı bu hafta helikopterle taşınacak, System.String[]

İspanya'da General Francisco Franco'nun mezarının Madrid yakınlarındaki anıt mezardan bu hafta Perşembe günü taşınacağı açıklandı.

Uzun süren yasal sürecin sonunda Eylül ayının sonunda Sosyalist İspanya hükümeti Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay almıştı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada taşımanın bu hafta Perşembe günü protestoların önüne geçmek için helikopterle yapılacağı belirtildi.

Üç saat sürecek işlem sonunda Franco'nun mezarı Madrid'de eşinin mezarının yanına transfer edilecek.

Geçen yıl İspanya'da meclis, diktatör Franco'nun mezarının, Madrid yakınlarındaki anıttan taşınmasını kabul etmişti.

Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, geçen yıl göreve geldiğinde Franco'nun kemiklerinin Valle de los Caidos anıtından çıkarılmasını önceliklerinden biri haline getirmişti.





Ailesi karşı çıkmıştı

1936-1939 İspanya İç Savaşı'nın ardından 1975'teki ölümüne kadar ülkeyi demir yumrukla yürüten General Franco, Madrid'in 50 kilometre dışındaki bir dağın yüzeyine oyulan kilisedeki anıt mezarda yatıyor.

1940-1959 yılları arasında, Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkumların da çalıştırılması tartışmalı konulardan biriydi.

Tartışma yaratan konulardan bir diğeri de Franco'nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatmasıydı.

Anıt mezarda İspanyol İç Savaşı'nın iki kesimini oluşturan Cumhuriyetçiler ve Milliyetçilerden 37 bin kişinin mezarı bulunuyor.

İspanya'nın yeni sosyalist hükümeti, anıtı "bölücü bir sembol" olarak tanımlıyor.

Franco'nun mezarının açılması, 10 Kasım'da seçime gidecek olan İspanya'da Sosyalist hükümetin seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Sosyalist hükümet, eski diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini söylüyordu.

Franco'nun ailesi karara karşı çıkmış ve konu İspanya'yı bölmüştü.

Franco'nun ailesi konuyu yargıya taşımıştı.

Mezarın açılması kararını oybirliği ile alan mahkeme, Franco ailesinin temyiz başvurusunu haksız buldu.

Francisco Franco, İspanya, Madrid, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:59 
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