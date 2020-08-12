- İspanya'da dolu ve fırtına hayatı felç etti- Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

- İspanya'da dolu ve fırtına hayatı felç etti

Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı

MADRİD - İspanya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok kentte cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı bölgelerde yumruk büyüklüğünde dolu yağarken, Madrid'de yıldırım isabet eden 61 yaşındaki bir kişi yaralandı.

Fırtına ve dolu İspanya'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle birçok kentte sokaklar göle döndü. Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) Sözcüsü Ruben del Campo yaptığı açıklamada, "Güneyden gelen nemli ve dengesiz hava, fırtınaların ortaya çıkması için uygun bir ortam hazırladı" dedi.

İspanya'nın yer aldığı Iber yarımadasının güney bölümünün tamamında fırtınanın etkileri hissedildi. Albacete sakinlerini dolu ve sel sularının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kente bağlı Hellin kasabasında düşen dolu taneleri halkı korkuttu.

Cordoba da doludan kaçamadı. Kentte son 100 yılın en yağışlı günü kaydedildi. Sevilla kentinin Estepa kasabasında sel, önüne çıkan her şeyi süpürdü. Bir evin duvarını ve arabaları sokaklarda sürükledi. Cebolla kasabasında da sel, su baskınlarına neden oldu. Fırtınaların etkileri Ciudad Real'de de fark edildi. Bölgedeki araçlar selden büyük hasar gördü.

Devlet Meteoroloji Ajansına göre 24 saatte 20 binden fazla yıldırım kaydedildi. Madrid'in Torredolones kasabasında yıldırım isabet eden 61 yaşındaki bir adamın yaralandığı ifade edildi. Madrid bölgesinde su taşkınları nedeniyle yollar kapanırken, metro seferleri de durdu.

İspanya yağışların devam etme ihtimaline karşı tetikte. Galiçya, Asturias ve Katalonya bölgelerinde turuncu alarm verildi. Devlet Meteoroloji Ajansı, önemli bir yağış riski uyarısı yaptı. Yağmur ve fırtınalara karşı halkın dikkatli olması istendi. Cantabria sahilinde ise 4 metre yüksekliğe kadar dalgalarla fırtına bekleniyor.