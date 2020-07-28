İspanya'da dönüşte 14 günlük karantinaya alınan İngilizler, şoke oldu

İngiltere'nin koronavirüs (Covid-19) sebebiyle İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması, tatilcilerde şoke etkisi yarattı. Tatil için İspanya'ya giden İngilizler, dönüşte 14 günlük karantinayla karşılaştı, İspanya'ya gitmek için ücret ödeyenler ise iptal ederek para iadesi istedi.

İngiltere hükümetinin İspanya'dan gelenler için 14 günlük karantina kararı, bu ülkeye tatile giden vatandaşlarında şoke etkisi yarattı. İspanya'dan gelenler, 14 günlük karantinaya girmeye zorunlu tutuldu. Bu kararı 'ani' olarak niteleyen İngilizler, iş başı yapamayacaklarını belirterek tepki gösterdi.

'KARAR HAKSIZLIK'

İspanya'ya tatil yapmak için tur satın alanlar ise, tatillerini iptal ettiklerini ve tatil acentelerinin para iadesi yapıp yapamayacaklarından şüphe duyduklarını belirtti. İngiltere halkının tatil için en çok tercih ettiği ülke olan İspanya ise, bu kararı 'haksızlık' olarak nitelendirdi ve İspanya turizmin büyük bir darbe aldığını ifade etti.