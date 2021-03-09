İspanya'da Dünya Kadınlar Günü gösterisine biber gazlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

İspanya'da bir adam, Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen gösterilerde 5 kadına biber gazıyla saldırarak yaraladı.

İspanya'nın Barselona kentinde binlerce kadın, Dünya Kadınlar Günü için sokaklara döküldü. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle katılım sayısının sınırlandırıldığı gösterilere 3 bin 500 kişi katıldı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, gösterilerde bir adam, 5 kadına biber gazıyla saldırdı. Kadınların ayakta tedavi olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde ayrıca, saldırıdan önce failden güvenlik nedeniyle defalarca kez gösteriye yakın bölgeyi terk etmesi istendiği kaydedilerek, failin bu isteği reddettiği ve biber gazıyla göstericilere saldırdığı ifade edildi.

-İHA-