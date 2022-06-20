Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Mülteciler Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'deki Chamberi İstasyonu'nda mülteciler için sığınağı canlandıran bir etkinlik yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya'da Dünya Mülteciler Günü etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.