İspanya'da 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para aklayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para aklayan suç örgütüne operasyon

15.09.2022 13:24
İspanya'da 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para aklayan suç örgütüne operasyon

İspanya'da düzenlenen uluslararası operasyonda, son 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para akladığı tespit edilen bir suç örgütünün üyeleri yakalandı.

İspanya'da düzenlenen uluslararası operasyonda, son 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para akladığı tespit edilen bir suç örgütünün üyeleri yakalandı.

İspanya jandarmasından yapılan açıklamada, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün kara para aklama ayağı olan İspanya'daki yapılanmasının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada nisandan bu yana yürütülen "Whitewall" adlı operasyonlara, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi ile İngiltere, İrlanda, Hollanda ve ABD polis departmanlarının da destek verdiği kaydedildi.

Operasyonlarda 11 yere baskın yapıldığı, İspanya'da 3, İngiltere'de bir kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada "Kinahan" adlı uluslararası suç örgütüyle bağlantılı İspanya'daki yapılanmanın, "Hawala" adlı para transferi sistemiyle 1,5 yılda uyuşturucudan gelen 200 milyon avrodan fazla kara parayı akladığı belirtildi.

Bunun, Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca örgütün, tanınmış bir içki markasının çatısı altında disko ve restoranlarda özel eğlenceler düzenleyerek kara para akladığı ve suç faaliyetlerinin finansmanını yürüttüğü, Malaga kenti merkezli çalışan örgütün, günde 350 bin avroya yakın para akladığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Herkes o anları konuşuyor! Günlerdir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan asker yere yığıldı Herkes o anları konuşuyor! Günlerdir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan asker yere yığıldı İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi
Kaynak: AA

England, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para aklayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para aklayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement