İspanya'da düzensiz göçmenleri hedef alan yabancı düşmanlığı artıyor - Son Dakika

İspanya'da düzensiz göçmenleri hedef alan yabancı düşmanlığı artıyor

14.12.2020 18:27
İspanya'da düzensiz göçmenleri hedef alan yabancı düşmanlığı artıyor, System.String[]

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda bazı aşırı sağ görüşlü grupların ve bölge halkının düzensiz göçmenlere karşı tepkileri yabancı düşmanlığı sorununu beraberinde getirdi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda bazı aşırı sağ görüşlü grupların ve bölge halkının düzensiz göçmenlere karşı tepkileri yabancı düşmanlığı sorununu beraberinde getirdi.

Son dönemlerde Afrika'dan çok sayıda düzensiz göçmen alan Kanarya Adaları'nda göçmenleri hedef alan gösteriler, sivil toplum örgütleri ve hükümeti yabancı düşmanlığına karşı alarma geçirdi.

Kızılhaç örgütü, Kovid-19 salgınından dolayı boş olan otellere yerleştirilen düzensiz göçmenlere "bölgede artan yabancı düşmanlığından dolayı birkaç gün otelden çıkmamaları" çağrısını yaptı.

Büyük Kanarya kentinin Arguineguin mahallesinde geçen hafta İspanyol ve Afrikalı göçmenler arasında yaşanan sokak kavgasının ardından, cumartesi günü de bir grup İspanyol, düzensiz göçmenler karşıtı gösteri düzenlemişti.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otellerden birinin karşısında yapılan gösteride "Morolar (Kuzey Afrikalı Müslümanlar) dışarı" şeklinde yabancı düşmanlığı içerikli sloganlar atılmıştı.

Diğer yandan İspanyol hükümetinde göçmenlerden sorumlu Devlet Sekreteri Hana Jalloul, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Bazı düzensiz göçmenlerin olay çıkardığına ilişkin iddialar atıldı ama bunların doğru olmadığı kanıtlandı. Ayrıca bazı siyasi grupların yabancı düşmanlığını teşvik eden mesajlarının endişe verici olduğunu söylemeliyim. Olası bir gerginliği önlemek için sorumlu hareket etmek gerekiyor." dedi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ve Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da yerel yönetimlerdeki siyasetçilere, "yabancı düşmanlığını teşvik eden söylemlerden kaçınmaları" çağrısını yaptı.

Çoğunluğu son iki ayda olmak üzere, bu yıl içinde Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na 13 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Bölgedeki düzensiz göçmenlerle ilgili çok ciddi barınma sorunu yaşanırken, İspanya'daki sol koalisyon hükümeti yeni sosyal merkezler yaparak çözüm bulmaya çalışıyor.

AB Komisyonu, Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenle mücadelede kullanılmak üzere geçen hafta İspanya'ya 43 milyon avroluk fon aktarma kararı almıştı.

Kanarya Adaları, İspanya, toplum, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da düzensiz göçmenleri hedef alan yabancı düşmanlığı artıyor - Son Dakika


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