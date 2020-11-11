İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı - Son Dakika

İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı

11.11.2020 15:03

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları gösteri düzenledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları gösteri düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan eğlence sektörü çalışanları derneklerinin temsilcileri, Kovid-19 nedeniyle uygulanan önlemlerden dolayı başta küçük işletmeler olmak üzere sektörün yüzde 70'inin iflas etme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Salgından dolayı 8 aydır iş yapamadıklarını açıklayan sektör çalışanları, zararlarının hafifletilmesi için eğlence yerlerine uygulanan tedbirlerin hafifletilmesini ve devlet yardımı yapılmasını istedi.

"Eğlence ve Gösteri Sektörüne Bağlı İş İnsanları Ulusal Federasyonu" tarafından basına yapılan açıklamada, mevcut durumda 25 binden fazla iş yerinde, 68 bin sektör çalışanının kısa çalışma ödeneğine bağlandığı ancak çoğunun parasını alamadığı belirtildi.

Verilen bilgilerde, salgının başından bu yana sektördeki kaybın 12 milyar avroyu bulduğu ileri sürüldü.

Eyleme katılan eğlence sektörü çalışanlarından Roberto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çözüm, sektörü tamamen kapatmak değil. Üstelik İspanya'da bu salgın döneminde eğlence sektörüne yönelik hiçbir yardım yok. Almanya, İtalya ve Fransa'da en azından kira yardımı, sosyal güvenlik primi veya kısa çalışma ödeneklerinde yardımlar var. Burada neredeyse sıfıra yakın gelirimiz var." dedi.

Kovid-19'da toplam vaka sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği İspanya'da, yaklaşık 40 bin kişi salgından hayatını kaybetti.

Yeni vaka ve ölü sayılarındaki artıştan dolayı 25 Ekim'den itibaren olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı, serbest dolaşıma kısıtlamalar getirilerek, gece sokağa çıkmanın yasaklandığı İspanya'da disko, bar gibi eğlence merkezleri kapalı tutuluyor.

İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı
İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı
İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı
İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı

Güvenlik Bakanlığı, İspanya, Madrid, İflas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı - Son Dakika


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