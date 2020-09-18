İspanya'da eğlence sektörü çalışanlarından "demir sandıklı" koronavirüs protestosu - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de, eğlence sektörü çalışanları koronavirüs sebebiyle sektöre darbe vurulduğunu belirterek protesto düzenledi. Göstericiler, demir sanıklarla caddede yürüyerek, hükümetten destek istedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, eğlence sektörü koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir bir kepenk kapatıyor. Madrid'de eğlence sektörü çalışanları, sektörlerinin koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konulan sosyal mesafe önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirterek sokağa döküldü. Hükümetin eğlence sektörüne yeterince destek olmadıklarını ifade eden sektör temsilcileri, başkent sokaklarında çalışırken kullandıkları demir sandıkları sürükleyerek, hükümeti protesto etti.