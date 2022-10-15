İspanya'da emekliler "hayat pahalılığına" karşı yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da emekliler "hayat pahalılığına" karşı yürüdü

15.10.2022 14:32
İspanya'da emekliler "hayat pahalılığına" karşı yürüdü

İspanya'da emekliler, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı başkent Madrid'de gösteri yaptı.

İspanya'da emekliler, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı başkent Madrid'de gösteri yaptı.

Binlerce kişi, "kamu hizmeti, sağlık, emeklilik, maaşların savunulması" temasıyla yapılan kent merkezindeki yürüyüşe katıldı.

Satın alma güçlerinde 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 6'dan fazla kayıp yaşadıklarını ve yüksek enflasyonun en büyük mağdurlarından biri olduklarını belirten emekliler, sol koalisyon hükümetinin açıkladığı yüzde 8,5 maaş artışının yeterli olmadığını savundu.

Emeklilerin bağlı oldukları sivil toplum örgütlerince okunan manifestoda, "Cebimizdeki paraları çalıp, finans sektörlerine veriyorlar. Organize bir soygunla karşı karşıyayız. Ayrıca, bizi işçilerle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu utanç vericidir." ifadeleri kullanıldı.

Manifestoda ayrıca, "Bize dayatılan karşı reformlar tersine çevrilene, maaş ve emekli maaşlarındaki cinsiyet farkını ortadan kaldırılana, emeklilikte kaybedilen haklar geri kazanılana kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğiz. Reformlar, adaletli bir servet dağılımı oluşturmak, evrensel ve kaliteli kamu ve toplum hizmetlerini iyileştirmek ve garanti etmek içindir." denildi.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan enerji krizi ve fiyat artışlarına karşı İspanya'da eylül ayı ortasından bu yana her hafta sonu farklı sektörlerden işçiler gösteriler düzenliyor.

Hükümet de enerji krizine karşı açıkladığı önlem paketlerinin yanı sıra memur ve emeklilerin maaşlarına kademeli zam yapacağını duyuruyor.

YORUMLAR
500
Giresunspor'un İspanyol oyuncusu Borja Sainz, istikrarını koruyor Giresunspor'un İspanyol oyuncusu Borja Sainz, istikrarını koruyor Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü
Kaynak: AA

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da emekliler 'hayat pahalılığına' karşı yürüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
15:32 Pakistan'da bir hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da emekliler "hayat pahalılığına" karşı yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement