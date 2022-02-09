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İspanya'da emeklilerden "La Casa de Papel" kostümlü protesto - Son Dakika

İspanya'da emeklilerden "La Casa de Papel" kostümlü protesto

09.02.2022 17:08
İspanya'da emeklilerden "La Casa de Papel" kostümlü protesto

İspanya'da emekliler, ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirme talebiyle Madrid'de yaptıkları eylemde, dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinin başaktörlerinin kullandığı kostümleri giydi.

İspanya'da emekliler, ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirme talebiyle Madrid'de yaptıkları eylemde, dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinin başaktörlerinin kullandığı kostümleri giydi.

Emeklilerin bağlı olduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan eylem kapsamında meclis binası önünde buluşan kalabalık, seslerini duyurmak ve ilgi çekmek için "La Casa de Papel" kostümlerini giyerek İspanya Merkez Bankası binasına yürüdü.

Emekli maaşlarında artış, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması, kamu emeklilerinin özelleştirilmesinin durdurulması ve Sosyal Güvenlik haklarında iyileştirme talep eden emekliler, 12 Şubat'ta da Madrid'de gösteri yapacaklarını açıkladı.

Eyleme katılan İspanyollardan Danilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En düşük emekli maaşları inanılmaz düşük seviyelerde. 4 milyondan fazla kişi 700 avronun altında aylık emekli maaşı alıyor. Gelir vergisiyle ilgili düzenleme bizi olumsuz etkiliyor. Sosyal Güvenlik haklarımızı kaybediyoruz." dedi.

"Artık tahammül edemeyecek durumdayız." diye konuşan Lola da "Özellikle dul maaşlarının savunulacak hiçbir yanı yok. Bu kadar düşük maaşlarla bir insan yaşamını sürdüremez." ifadelerini kullandı.

İspanya'da yaklaşık 10 milyon kişi emekli maaşı alıyor.

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Merkez Bankası, İspanya, Emekli, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto - Son Dakika


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