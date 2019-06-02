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İspanya'da emerit Kral Juan Carlos dönemi resmen bitti

22 dakika önce

İspanya'da 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan 81 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı.

İspanya'da emerit Kral Juan Carlos dönemi resmen bitti, System.String[]
İspanya'da 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan 81 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:08 
Kral Juan Carlos, İspanya, Ekonomi
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