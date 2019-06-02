İspanya'da emerit Kral Juan Carlos dönemi resmen bitti
22 dakika önce
İspanya'da 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan 81 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:08
'da 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan 81 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos
, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı.
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