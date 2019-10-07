İspanya'da en büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi

İspanya, (DHA)- İspanya'da en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi çok sayıda ülkenin katılımıyla ortak düzenlenen operasyonla çökertildi. 81 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 milyon Euro nakit para ele geçirildi.

İspanya'daki en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi, İngiltere, İsveç, Portekiz, Kolombiya ve İspanya polisinin ortak operasyonuyla çökertildi.

Europol ve İspanya Ulusal Polis Birliği'nin düzenlediği operasyonda, 81 şüpheli gözaltına alınırken, 3,2 ton uyuşturucunun, 2 milyon Euro (12 milyon 600 bin TL), 2 yelkenli, lüks yat ve çok sayıda spor otomobilin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyona dair görüntüler ise polis kamerasınca anbean kaydedildi.