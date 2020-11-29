İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2) - Son Dakika

İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2)

29.11.2020 13:57

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinin Tauste ilçesinde, Endülüs İslam döneminden (711-1492) kalan Müslüman yerleşiminde yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar 400'den fazla Müslüman mezarı ortaya çıkarıldı.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinin Tauste ilçesinde, Endülüs İslam döneminden (711-1492) kalan Müslüman yerleşiminde yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar 400'den fazla Müslüman mezarı ortaya çıkarıldı.

8. ve 11. yüzyıllarda İspanya'da süren Endülüs İslam döneminin hakimiyetine ait kalıntılar, çok sınırlı çalışmalarla da olsa tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İspanyol arkeologların Tauste'de 20 bin metrekarelik alanda 2010'dan bu yana yürüttüğü kazı çalışmaları, bölgede önemli bir Müslüman nüfusunun yaşadığını kanıtladı.

Arkeologlar, 2012-2013'te 40 olan Müslüman mezarlarının sayısının şu anda 400'ü geçtiğini, araştırmaların devam etmesi halinde bu sayının 4 bin 500'ü bulabileceğini ifade etti.

"Defnedilme şekilleri tamamen İslami usullere göre"

Elpatiaz Kültür Derneği Başkanı Javier Nunez Arce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bölgede çok fazla kemik olduğunu biliyorduk. Şiddetli yağmur ve toprak kayması olduğunda kemikler hatta kafatasları çıkıyordu. İnsanlar burada eskiden bir mezarlık olduğunu biliyordu ama orijinini bilmiyordu." ifadesini kullandı.

2010'da ilk kazının başlatıldığını aktaran Arce, "İlk insan kalıntıları çıkarıldığında yapılan analizlerde, Müslüman oldukları anlaşıldı. Çünkü yüzleri Mekke'ye bakıyordu ve defnedilme şekilleri tamamen İslami usullere göreydi." diye konuştu.

"Eskiden Müslüman nüfusunun yaşadığı belli"

Tauste'deki Katolik kilisesini de araştırdıklarında çan kulesinin minareden döndürme olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Arce, şunları söyledi:

"Kulenin eskiden büyük olasılıkla bir minare olduğu belli oluyor. Burada eskiden küçük bir Müslüman nüfusunun yaşadığı belli. Aslında bana göre, büyük bir nüfus. Bu yüzden çalışmalarımızı 2010'dan itibaren yoğunlaştırıp burada bir Müslüman yerleşimi olduğunu kanıtlamaya çalıştık."

Çıkarılan kalıntılar sayesinde Tauste'nin Müslümanlar için önemli bir yerleşim yeri olduğuna dair bulguların bulunduğuna işaret eden Arce, "Müslüman kültürünün ve bu bölgedeki İslam varlığının, düşündüğümüzden daha önemli olduğunu görebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'da Endülüs İslam döneminden kalma çok sayıda benzer mezarlıklar veya kalıntılar bulunurken, bunların bazıları halen gün yüzüne çıkartılamıyor.

İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2)
İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2)
İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2)
İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2)

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı (2) - Son Dakika


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