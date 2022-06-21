İspanya'da endüstri ve taşımacılık sektörleri hükümetten acil müdahale istedi

İspanya'da endüstri ve taşımacılık sektörüne bağlı sendikalar, başta yüksek enerji fiyatlarının neden olduğu krize karşı hükümetten acil müdahale talep etti.

Ülkenin iki büyük sendikası CCOO ve UGT üyeleri, başkent Madrid'de Meclis binasına yürüyerek düzenledikleri gösteride, hükümetten endüstride yeniden yapılanma planı istedi.

"Dayanıklı, istikrarlı ve yönü olan bir endüstri için" sloganıyla yürüyen sendika temsilcileri, sol koalisyon hükümetinin endüstride acil devlet planını yürürlüğe koyması gerektiğini belirterek, Meclisteki tüm siyasi partilerin buna destek vermesinin İspanyol toplumunun yararına olacağını savundu.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO), "Endüstrinin yeniden yapılanması için yeni kanun gerekli ama bunun topal bir şekilde ilerlemesini engellemek için bir devlet paktı şart. Tüm toplumun yararına olacak bir geleceğin inşası için hükümet dışında tüm siyasi güçlerin taahhüdü gerekiyor. 21. yüzyılda hiçbir endüstri yasası çıkartılmadı. Sonuncusu 30 yıl önceydi." açıklamasında bulundu.

Mevcut gidişatta devletin refahının riskte olduğunu kaydeden sendikalar, "İhtiyacımız olan egemen, bağımsız ve kapsayıcı bir endüstridir." mesajını verdi.

Kamyon şoförleri bir kez daha greve gitmeye hazırlanıyor

Diğer yandan akaryakıt fiyatlarındaki artışların devam etmesi nedeniyle taşımacılık sektörü çalışanları bir kez daha greve gidebileceklerini açıkladı.

Son olarak mayıs ayında greve giden kamyon şoförlerinin bağlı olduğu Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu, 2 avroyu geçen mazot fiyatlarına karşı ek önlemler alınmasını istedi.

Platform, mevcut durumda herkese uygulanan ve yaz sonuna kadar devam edecek litre başına 20 sentlik devlet yardımının sadece taşımacılık sektörü çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyor.

Bu hafta sonuna kadar grev kararıyla ilgili oylama yapacak şoförler, Madrid'de NATO Zirvesi'nin de olacağı haziranın son haftasında tekrar greve başlayabileceklerini duyurdu.