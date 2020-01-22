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İspanya'da engelli kadınların zorla kısırlaştırılması tartışması: Avrupa standartlarına uymuyor
6 saat önce
İspanya 'engelli' kadınların zorla kısırlaştırılmasını tartışıyor. Çok sayıda insan hakları grubu İspanya'nın bu konuda Avrupa ve uluslararası standartlara uymadığı eleştirisi yapıyor. Asperger hastası Cristina Paredero, bu süreci en zorlu geçirenlerden biri.
İspanya 'engelli' kadınların zorla kısırlaştırılmasını tartışıyor. Çok sayıda insan hakları grubu İspanya'nın bu konuda Avrupa ve uluslararası standartlara uymadığı eleştirisi yapıyor. Asperger hastası Cristina Paredero, bu süreci en zorlu geçirenlerden biri.
Cristina'ya bir çeşit otizm olan asperger sendromu teşhisi konduğunda 18 yaşındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:33
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