Son Dakika Haberleri: İspanya'da Erken Seçim Beklentisi

İspanya'da Erken Seçim Beklentisi

5 saat önce

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin sunduğu 2019 devlet bütçesinin mecliste reddedilmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçim tarihini cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.

İspanya'da Erken Seçim Beklentisi, System.String[]
İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin sunduğu 2019 devlet bütçesinin mecliste reddedilmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçim tarihini cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.

İspanya'daki resmi ve özel basın kuruluşlarının Başbakanlık kaynaklı verdikleri haberlerde, Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçim tarihini 15 Şubat cuma günü yapılacak olağan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklayacağı belirtildi.

Hükümet kaynakları da bütçenin mecliste reddedilmesinin ardından "yasama döneminin süresinin daraldığı" açıklamasında bulundu.

Erken seçim tarihi olarak 28 Nisan'ın öncelikli düşünüldüğü, Avrupa Parlamentosu ve İspanya'daki bazı özerk yönetim ile belediye seçimlerinin olacağı 26 Mayıs tarihinin de seçenekler arasında olduğu ifade ediliyor.

Diğer yandan İspanya'da en son aralık ayında yayımlanan anketler, olası bir genel seçimde aşırı sağ destekli bir sağ koalisyonunun iktidara gelebileceğini işaret etmişti.

Anket sonuçlarında, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 24,4, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 20,7, liberal ve sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) yüzde 18, sistem karşıtı ve aşırı sol görüşlü Birlikte Yapabiliriz (UP) yüzde 15 ve ilk defa İspanya'da meclise girmesi beklenen aşırı sağ görüşlü Vox yüzde 10,6 oy oranlarında olduğu belirtilmişti.

PP lideri Pablo Casado da meclisteki bütçe oylamasından sonra basına yaptığı açıklamada, ülkedeki "Katalonya ayrılıkçılığı ve popülizme karşı" C's ve Vox partilerine "birlikte hareket etme" çağrısında bulundu. Benzer bir ittifak geçen kasım ayında ülkenin güneyindeki Endülüs özerk yönetimi parlamentosunda yapılmış, PP ve C's'nin koalisyon hükümetine Vox dışarıdan destek vermişti.

Bu arada Casado'nun iktidara gelmeleri halinde Katalonya'daki ayrılıkçı girişimleri engellemek için anayasanın 155. maddesini kullanarak, Katalonya'nın yönetimini yerelden merkeze alacağını şimdiden vaat etmesi dikkati çekiyor.

İspanya'da son genel seçim 2016 Haziran ayında yapılmış ve hiçbir siyasi parti tek başına iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçimlerde en fazla oyu alan PP'nin kurduğu azınlık hükümeti parti içindeki yolsuzluk iddialarından dolayı 2 yıldan az bir süre iktidarda kalmıştı. PP'nin meclisteki güvensizlik oylamasıyla iktidarda düşürülmesinden sonra yerine 2018 Haziran ayında sadece yüzde 23'lük oyu bulunan PSOE'nin azınlık hükümeti kurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Güncel
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