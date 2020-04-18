Son Dakika › Dünya › İspanya'da eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada - Son Dakika Dünya
İspanya'da eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
6 saat önce
? . İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu.
? . İspanya
'nın Valencia
kentinde, yaşayan Miguel
Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu. Badana fırçasıyla eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kameraya yansıdı.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle içine kapanan dünyanın bir çok ülkesinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Özellikle kuaförlerlerin kapalı olması, insanlara kendi çözümlerini üretmeye teşvik ediyor. İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu.
EŞİNİN SAÇINI BADANA FIRÇASIYLA BOYADI
Evde saç boyası fırçası bulamayan Sendra, badana fırçası kullandı. Evde saç boyama fırçası olmadığı için badana fırçası kullanan Sendra, oldukça zorlandı. O anları kaydeden ailenin çocuğu görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
- İspanya
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:01 Kaynak: DHA
Son Dakika DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı