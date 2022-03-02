İspanya'da eski Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları kaldırıldı - Son Dakika
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İspanya'da eski Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları kaldırıldı

02.03.2022 21:45
İspanya'da eski Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları kaldırıldı

İspanya Yüksek Mahkeme Savcılığı, Ağustos 2020'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan eski Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının kapandığını açıkladı.

İspanya Yüksek Mahkeme Savcılığı, Ağustos 2020'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan eski Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının kapandığını açıkladı.

Savcılık, 84 yaşındaki Juan Carlos hakkındaki suçlamalardan yaklaşık 2,5 yıldır yürütülen soruşturmaların zaman aşımı, Kral'ın dokunulmazlık dönemine denk gelmesi ve delil yetersizliği gerekçeleriyle kapatılmasına karar verdi.

Söz konusu suçlamalar, İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 64,8 milyon avroluk yasa dışı komisyon almak ve servetinin bir bölümünü Manş Adaları'ndan Jersey'de saklaması ve Meksikalı bir iş insanı tarafından ödenen ve para aklandığı iddia edilen kredi kartlarını kullanması olarak sıralanıyordu.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından Juan Carlos'un ülkesine dönmesinin önü açıldı.

İspanyol basını, bu zamana kadar İspanya'ya dönmesi için yasal hiçbir engel bulunmasa da etik olarak ve Kraliyet Ailesi'nin saygınlığını korumak açısından BAE'de kalmaya devam eden Juan Carlos'un ne zaman döneceğine Kraliyet Sarayı'nın ve İspanyol hükümetinin karar vereceğini iddia ediyor.

Juan Carlos'un İspanya'ya dönmek istediği son dönemlerde sıkça yazılırken, Başbakan Pedro Sanchez, 17 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, eski Kral'ın İspanyol halkına bir açıklama yapması gerektiğine inandığını söylemişti.

Eski Kral Juan Carlos 1,5 yıldır BAE'de

Juan Carlos'un, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış ardından aynı tarihte BAE'ye gittiği duyurulmuştu.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Eski sevgilisi Corinna Larsen tarafından da bazı suçlamalara maruz kalan Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilmişti.

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Kaynak: AA

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