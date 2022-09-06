İspanya'da ev hizmetlileri eşit sosyal haklara kavuştu - Son Dakika
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İspanya'da ev hizmetlileri eşit sosyal haklara kavuştu

06.09.2022 23:53
İspanya'da ev hizmetlileri eşit sosyal haklara kavuştu

İspanya'da hükümetin kabul ettiği kararnameyle ev hizmetlileri diğer işçilerle eşit haklara kavuştu.

İspanya'da hükümetin kabul ettiği kararnameyle ev hizmetlileri diğer işçilerle eşit haklara kavuştu. Ülkedeki ev içi çalışanların yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor.İspanya'da ev hizmetlerinde çalışan yüz binlerce kişi, diğer sektörlerdeki çalışanlarla eşit haklara kavuştu. Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol hükümet konuyla ilgili kararnameyi bugün onayladı. Buna göre temizlikçiler, bahçıvanlar, yaşlı bakım çalışanları gibi ev hizmetlileri artık işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkartılamayacak. İşlerini kaybettikleri takdirde işsizlik maaşı alabilecekler. Bu yüzden evde personel çalıştıranların ücret ödemelerinde işsizlik katkısını da ödemesi gerekecek. Ev hizmetlileri ayrıca sağlık "korumasına" sahip olacak; "mesleki fırsatlarını" ve "çalışma koşullarını" iyileştirmek için gerekli eğitimlere erişim haklarına kavuşacak.

Sanchez: Tarihi ayrımcılığa son verildi

İspanya Başbakanı Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararname ile "tarihi bir ayrımcılığa son verildiğini" belirtti.

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz hükümetin kabul ettiği kararname ile ev hizmetlilerine yönelik "ayrımcılığı" sona erdirdiğini söyledi. İspanya Komünist Partili bakan, ülkesinin böylece "ev içi çalışanlarına tarihi bir borcu ödemiş olacağını" belirtti. Kararname, 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlükte olacak.

Avrupa Adalet Divanı yaklaşık 6 ay önce aldığı kararda İspanya'da ev hizmetlilerinin sosyal korumadan yoksun olduğunu ve bu nedenle ayrımcılığa uğradığına hükmetmişti. Mahkeme 24 Şubat tarihli kararında ev içi çalışanlarının yüzde 95'ini kadınların oluşturduğuna dikkat çekmiş ve "Sonuç olarak ulusal yasalar, kadın işçileri belirli bir dezavantaja uğratıyor ve bu da cinsiyet temelinde dolaylı bir ayrımcılığa sebep oluyor" demişti.

Reuters/ EC, JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

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