İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı - Son Dakika
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İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı

10.06.2022 16:01
İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı

İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde festival için kurulan sahnenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde festival için kurulan sahnenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Santiago de Compostela kentinde önümüzdeki hafta yapılacak O Son do Camino Müzik Festivali için kurulan sahne çöktü. Kaza sırasında sahnede 20 kişi çalışırken, 4'ü metal yapının altında kalarak yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - MADRİD

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Kaynak: İHA

Müzik Festivali, İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı - Son Dakika
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