- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre... - Son Dakika

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre...

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi.

- İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu

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42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

MADRİD - İspanya'da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi. Operasyonda 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İspanya'nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyunda polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi operasyon yapıldı. Polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu. Yetkililer, örgütün korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık'tan İspanya'ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İspanya'da film gibi uyuşturucu operasyonu- 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre... - Son Dakika

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