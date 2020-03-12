İspanya'da futbol durdu

Koronavirüs İspanya'da da futbolu vurdu. La Liga, salgın nedeniyle maçların durum tekrar değerlendirilene kadar askıya alındığını açıkladı.



Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını spor faaliyetlerini sekteye uğratmaya devam ediyor. Daha önce İtalya'da tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenirken, bugün La Liga yönetimi de futbola ara verildiğini duyurdu. Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun testinin pozitif çıkması ve futbol takımı da dahil olmak üzere kulübün karantinaya alınmasının ardından La Liga'dan maçları durdurma kararı geldi.



Kararın en az 2 haftalık olduğu belirtilirken, virüsten etkilenen kulüplerde kararlaştırılan karantinaların ve ortaya çıkabilecek diğer olası durumların tamamlanmasından sonra kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi. - İSTANBUL