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İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

31.12.2021 09:47
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

İspanya'da Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede dün 161 bin 688 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Bu rakamın 29 Aralık'ta görülen 100 bin 760 vaka sayısından yaklaşık yüzde 60 fazla olduğu ifade edildi.

Aşırı artış sonucunda geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanmış olduğu belirtildi.

Avrupa'nın en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölgesi Navarre'da ise geçen hafta her 36 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı.

İspanya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 294 bin 745'e ulaşırken aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 148 bin 385'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1803'e çıktı.

Ülkede dün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 artarak 89 bin 4051'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 56 bin 955'e çıktı.

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İspanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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