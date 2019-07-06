İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto
1 saat önce
İspanya'da geleneksel boğa koşusunun yapıldığı San Fermin Festivali bir grup yarı çıplak aktivist tarafından protesto edildi.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:37
'da geleneksel boğa koşusunun yapıldığı San Fermin Festivali bir grup yarı çıplak aktivist tarafından protesto edildi. Pamplona
kentindeki belediye binası öününde toplanan AnimalNaturalis eylemcileri, 'boğaların eziyet edilerek öldürülmesinden' dolayı festivalin sonlandırılması çağrısı yaptı.
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