Son Dakika Haberleri: İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto
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İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto

1 saat önce

İspanya'da geleneksel boğa koşusunun yapıldığı San Fermin Festivali bir grup yarı çıplak aktivist tarafından protesto edildi.

İspanya'da geleneksel boğa festivaline karşı yarı çıplak protesto, System.String[]
İspanya'da geleneksel boğa koşusunun yapıldığı San Fermin Festivali bir grup yarı çıplak aktivist tarafından protesto edildi.

Pamplona kentindeki belediye binası öününde toplanan AnimalNaturalis eylemcileri, 'boğaların eziyet edilerek öldürülmesinden' dolayı festivalin sonlandırılması çağrısı yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:37 
İspanya, Dünya
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