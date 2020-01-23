İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü

6 saat önce

İspanya'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.

İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.

Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katalonya ve Balear Adaları bölgelerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Sivil Koruma ekipleri, Gloria kasırgasının ülkeyi terk etmesine rağmen bölge sakinlerinden temkinli olmayı sürdürmelerini istedi.

Yoğun kar yağışı, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkede milyonlarca avroluk maddi hasar olduğu ifade ediliyor.

Başbakan Pedro Sanchez'in kasırgadan en çok etkilenen bölgeleri bugün ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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