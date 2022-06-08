Bir kişinin kayıp olduğu tekneden 12 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından basına verilen bilgilere göre, kıyıya 25 mil uzakta 17 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi kayboldu - Son Dakika

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