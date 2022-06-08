İspanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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İspanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi kayboldu

08.06.2022 16:23
İspanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi kayboldu

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından basına verilen bilgilere göre, kıyıya 25 mil uzakta 17 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Batan teknedeki 1'i çocuk 4 kişi öldü.

Bir kişinin kayıp olduğu tekneden 12 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kayıp olan kişinin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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