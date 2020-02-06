İspanya'da günde ortalama 32 Amerikalı cinsel saldırıya uğruyor: ABD'den 'önlem alın' uyarısı geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da günde ortalama 32 Amerikalı cinsel saldırıya uğruyor: ABD'den 'önlem alın' uyarısı geldi - Son Dakika Dünya

İspanya'da günde ortalama 32 Amerikalı cinsel saldırıya uğruyor: ABD'den 'önlem alın' uyarısı geldi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nden bu hafta yapılan açıklamada İspanya'ya gidecek olan Amerikan vatandaşları cinsal taciz ve tecavüz riskine karşı önlem alma konusunda uyarıldı.

İspanya'da günde ortalama 32 Amerikalı cinsel saldırıya uğruyor: ABD'den 'önlem alın' uyarısı geldi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bu hafta yapılan açıklamada İspanya'ya gidecek olan Amerikan vatandaşları cinsel taciz ve tecavüz riskine karşı önlem alma konusunda uyarıldı.


Uyarı, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın ülkede son beş yıl içerisinde turizm veya eğitim amaçlı gelen Amerikalılara karşı taciz ve tecavüzlü saldırı vakalarında artış yaşandığını duyurmasının ardından geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:40 
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