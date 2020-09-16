İspanya'da güvenlik güçleri "intiharlara karşı" meclis önünde eylem yaptı - Son Dakika

İspanya'da polis ve jandarmaya bağlı güvenlik güçlerinin bağlı olduğu derneğin temsilcileri, "iş stresinden dolayı bu yıl 15 meslektaşlarının intihar ettiğini" açıklayarak, meclisteki siyasi partilerden intiharları önleyecek sosyal haklarını artıran yeni düzenleme talep etti. Meclis binasının olduğu cadde üzerinde toplanan göstericiler, slogan atarak, caddeye tabut bıraktılar.