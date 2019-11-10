Son Dakika Haberleri: İspanya'da halk 6 ay sonra genel seçimler için yeniden sandık başında
Son Dakika Dünya İspanya'da halk 6 ay sonra genel seçimler için yeniden sandık başında

İspanya'da halk 6 ay sonra genel seçimler için yeniden sandık başında

6 saat önce

İspanya'da 37 milyon kayıtlı seçmen, 6 ay aradan sonra bir kez daha erken genel seçimler için sandık başında.

İspanya'da halk 6 ay sonra genel seçimler için yeniden sandık başında, System.String[]

İspanya'da 37 milyon kayıtlı seçmen, 6 ay aradan sonra bir kez daha erken genel seçimler için sandık başında.


Son 4 yılda 4. kez sandığa giden İspanyolların oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı, 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:30 
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