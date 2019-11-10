İspanya'da halk 6 ay sonra genel seçimler için yeniden sandık başında

İspanya'da 37 milyon kayıtlı seçmen, 6 ay aradan sonra bir kez daha erken genel seçimler için sandık başında.



Son 4 yılda 4. kez sandığa giden İspanyolların oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı, 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.