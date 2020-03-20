Son Dakika › Güncel › İspanya'da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika
İspanya'da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür
6 saat önce
İspanya'da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor.
İspanya'da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor.
Tüm dünyada yayılan ve küresel bir salgına dönüşen korona virüse karşı insanlar birlik oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İspanya'da halk korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek oluyor. İspanya halkı her akşam evlerinin camlarından ve balkonlarından müzik ve alkış sesleri eşliğinde sağlık çalışanlarına şükranlarını sunuyor.
İspanya'da toplam korona virüs vakası 20 bin 412'ye ulaştı, korona virüse bağlı ölümler ise bin 50'ye yükseldi. - SEVİLLA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti