- İspanya'da Halktan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika

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- İspanya'da Halktan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür
7 saat önce
- İspanya'da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür İspanya'da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor.
- İspanya'da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür
SEVİLLA - İspanya'da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor.
Tüm dünyada yayılan ve küresel bir salgına dönüşen korona virüse karşı insanlar birlik oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İspanya'da halk korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek oluyor. İspanya halkı her akşam evlerinin camlarından ve balkonlarından müzik ve alkış sesleri eşliğinde sağlık çalışanlarına şükranlarını sunuyor.
İspanya'da toplam korona virüs vakası 20 bin 412'ye ulaştı, korona virüse bağlı ölümler ise bin 50'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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