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İspanya'da hastaneler Covid-19 hastaları ile dolup taşıyor, insanlar koridorlarda tedavi görüyor
6 saat önce
Avrupa genelinde en fazla Covid-19 vakasına rastlanan ülkelerden biri olan İspanya'da hastaneler dolup taşıyor. 'Şanslı olanlar' yatak ve tekerlekli sandalyelerde yer bulabilirken kimileri odalarda yer kalmadığı için koridorlara serilen ince paspasların üzerinde yatarak tedavi görüyor
Dünya ve Avrupa genelinde en fazla Covid-19 vakasına rastlanan ülkelerden biri olan İspanya'da hastaneler dolup taşıyor.
Ülke genelinde on binlerce kişi virüse yakalanırken binlerce kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:14
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