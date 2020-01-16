İspanya'da havalimanında yangın - Son Dakika
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İspanya'da havalimanında yangın

6 saat önce

İspanya'da Alicante Havalimanı'nda yangın çıktı.

İspanya'da havalimanında yangın, System.String[]

İspanya'da Alicante Havalimanı'nda yangın çıktı. Acil durum ekipleri, havalimanı çalışanları ve yolcuları tahliye ederken, uzun bir süre havalimanında uçuşlara izin verilmedi. Yetkililer, yangında yaralanan olmadığını duyurdu.

İspanya'nın Alicante kentiyle aynı isme sahip Alicante Havalimanı'nda dün yerel saatle 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen acil durum ve itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan yolcu ve çalışanları tahliye etti. Yetkililer, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini duyurdu.

Yangının söndürülmesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanının çatısından yükselen duman

-Yükselen dumanın farklı bir açıdan görüntüsü

-Detaylar


İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
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