Angola'nın eski Devlet Başkanı Santos'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Angola'nın eski Devlet Başkanı Santos'un cenazesi toprağa verildi

29.08.2022 10:58
Angola'nın eski Devlet Başkanı Santos'un cenazesi toprağa verildi

İspanya'da hayatını kaybeden Angola'nın eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un naaşı ülkesinde toprağa verildi.

İspanya'da hayatını kaybeden Angola'nın eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un naaşı ülkesinde toprağa verildi.

Ulusal basındaki habere göre, 8 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 79 yaşında ölen Santos'un cenazesi, 21 Ağustos'ta Angola'ya getirilmesine rağmen, ailesinin otopsi talebi nedeniyle bekletiliyordu.

Otopsinin yapılmasının ardından Santos'un cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Törene, aile üyelerinin yanı sıra bürokratlar, siyasetçiler ve destekçileri katıldı.

Kendisi ve ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Santos, Marksist düşüncedeki Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) liderliğini yürütmüştü.

Santos, 1979'dan 2017'ye kadar Angola'yı 38 yıl boyunca yönetmiş ve geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, İspanya, Angola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angola'nın eski Devlet Başkanı Santos'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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