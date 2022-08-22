İspanya'da hayvan dostu boğa koşusu - Son Dakika
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İspanya'da hayvan dostu boğa koşusu

22.08.2022 23:41

İspanya'da düzenlenen boğa koşusu etkinliğine katılanlar, boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.

İspanya'da düzenlenen boğa koşusu etkinliğine katılanlar, boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki Mataelpino kasabasında hayvan dostu boğa koşusu etkinliği düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen San Bartolome Festivali'ne katılanlar kasabanın sokaklarında boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.

Top koşusu anlamına gelen "Boloencierro" adı verilen etkinliğe katılan koşucular, üzerine boğa resmi çizilmiş olan 3 metre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki plastik top tarafından ezilmemek için mücadele verdi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için de küçük topların kullanıldığı bir koşu yapıldı.

Yerel yöneticilerin güvenlik amacıyla katılımcılara uyguladığı kask takma, spor ayakkabı giyme gibi zorunlulukların yanı sıra koşu sırasında fotoğraf ve video çekiminin yasakladığı etkinlikte geleneksel boğa koşularının aksine yaralanan olmadı.

ETKİNLİK EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKTI

Yıllar önce ekonomik kriz nedeniyle Mataelpino Belediyesinin boğa koşularına bütçe ayırmama kararı alması sebebiyle ortaya çıkan top koşusu (Boloencierro) etkinliğinin ilk olarak 2011 yılında başladı. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen etkinliğin bu yıl geleneksel boğa güreşlerinden daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor.

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Mataelpino kasabasında doğan Boloencierro etkinliğinin yayılmaya başlayarak Madrid'deki 6 kasabada daha düzenlendiği ve bazı Asya ülkelerinde televizyonda yayınlandığı ifade edildi. Boloencierro etkinliği 2020 yılında Forbes dergisi tarafından Avrupa'nın en ilginç 10 spor etkinliğinden biri olarak gösterilmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

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Kaynak: İHA

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