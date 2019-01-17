Son Dakika Haberleri: İspanya'da Hayvanlar "Kutsandı"

İspanya'da Hayvanlar "Kutsandı"

47 dakika önce

İspanya'da Hristiyan geleneği olan ve hayvanları koruduğuna inanılan "Aziz Anton Günü" dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen hayvanlar kutsandı.

İspanya'da Hayvanlar
İspanya'da Hristiyan geleneği olan ve hayvanları koruduğuna inanılan "Aziz Anton Günü" dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen hayvanlar kutsandı.

Madrid'deki hayvansever dindar Katolikler, kentteki Aziz Anton Kilisesi'nde gün içinde yapılan ayinlere evde besledikleri hayvanlarıyla geldi. Kedi, köpek, tavşan, kaplumbağa, kuş, dağ gelinciği gibi hayvanlarını kiliseye getiren Madridliler, ayin sonrasında rahip Angel tarafından kutsandı.

Kutsanan evcil hayvanların yıl boyunca sağlıklı ve sevgi dolu olacağına inanılıyor.

Öte yandan Aziz Anton Günü dolayısıyla Madridliler evcil hayvanlarıyla kilise etrafındaki sokaklarda toplu yürüyüş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Madrid, İspanya, Kültür Sanat
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