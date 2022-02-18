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İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor - Son Dakika

İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor

18.02.2022 16:43
İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul ederek, meclise gönderme kararı aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul ederek, meclise gönderme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yasa tasarısı, hayvanların itlafı, kötü muamele görmesi, mağazalarda satışı ve teşhir edilmesinin yasaklanmasını, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarının artırılmasını öngörüyor.

İspanya tarihinde ilk defa hayvanların korunmasına yasal düzenleme getirmeyi amaçlayan hükümetin tasarısı, hayvanlara kötü muameleye 24 aya kadar varan hapis cezasının yanı sıra 600 ile 600 bin avro arasında değişen para cezaları içeriyor.

Tasarı, evcil hayvanların yalnızca profesyonel yetiştiriciler tarafından üremelerinin sağlanmasına izin verirken, ticari amaçlı kullanımının sonlandırılmasını hedefliyor.

Ayrıca hayvanların kültürel, sanatsal veya turistik amaçla acı çekebileceği etkinliklerde kullanılması da yasaklanıyor.

Hükümetin tasarısı, ülkede ulusal kültürel miras olarak tanınan boğa güreşlerini ise kapsamıyor.

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Yasa Tasarısı, Koalisyon, İspanya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor - Son Dakika


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