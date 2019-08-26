Son Dakika Haberleri: İspanya'da helikopter ve uçak havada çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da helikopter ve uçak havada çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

İspanya'nın doğusundaki Mayorka Adası'nda uçak ve helikopterin havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da helikopter ve uçak havada çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya'nın doğusundaki Mayorka Adası'nda uçak ve helikopterin havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.


Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişi öldü. Mayorka yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Camino Viejo de Costix bölgesinde öğle saatlerinde bir hafif uçak ile helikopterin havada çarpıştıkları bildirildi. Yetkililer ilk bulgulara göre helikopterde bulunan 5 kişinin Almanya vatandaşı olduğunu söyledi. Uçakta hayatını kaybedenlerin ise İspanyol vatandaşı olduğu açıklandı.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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