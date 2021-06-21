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İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor - Son Dakika
BBC

İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor

21.06.2021 17:55
İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor, System.String[]

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "isyan çıkarmak" suçuyla hapiste bulunan Katalan liderlerin affedilmesi planlarını doğruladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "isyan çıkarmak" suçuyla hapiste bulunan Katalan liderlerin affedilmesi planlarını doğruladı.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Katalan liderler 'bağımsızlık' ilan etmişti. Dokuz lider "isyan" ve "halkı isyana tahrik" gibi suçlar yöneltilerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

Katalan liderlerin affedilmesine yönelik karar ülkede protestolara neden olsa da, hükümet bu adımın Katalonya meselesinde gerilimi düşüreceği görüşünde.

Pazartesi günü yaptığı konuşmada Katalan liderlerin affedilmesini kabineye sunacağını söyleyen Başbakan Sanchez, "Anlaşma için her zaman bir tarafın ilk adımı atması gerekir. İspanya hükümeti bu adımı atıyor" dedi.

Muhalefet ise hükümetin söz konusu adımı siyasi destek elde etmek amacıyla attığı eleştirisinde bulunuyor.

İspanyol gazetesi El Mundo, yayınladığı bir ankette halkın yüzde 61'lik kesiminin Katalan liderlerin affedilmesine karşı olduğunu öne sürdü.

Yüksek Mahkeme de bu adıma muhalefet ediyor ancak bağlayıcı bir karar alma yetkisine sahip değil.

Başbakan Sanchez'in hamlesi Katalan protestocular tarafından da benimsenmiş görünmüyor. Liderlerin cezaevine hiç konmaması gerektiğini belirten Katalan yöneticiler, "hükümetin propaganda yaptığını" söylüyor.

Katalonya'da bağımsızlık krizi nasıl gelişti?

İspanya'yı son 40 yılın en büyük siyasi krizine sürükleyen Katalonya meselesi, 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından ilan edilen tek taraflı bağımsızlıkla açmaza girmişti.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapıldı. 5 milyon 300 bin seçmenli Katalonya'da referanduma katılım oranı yüzde 42 oldu. Yüzde 90'ın üzerinde "Evet" oyu çıktı.

Madrid'deki merkezi yönetim referandumu yasa dışı saydı ve Katalonya yetkilileri hakkında dava açtı.

O dönem Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı olan Carles Puigdemont, referandumdan birkaç hafta sonra bağımsızlık ilan etti.

İspanya'da dönemin muhafazakar Halk Partisi hükümeti ise özerk bölgenin yönetimine el koydu. Yurt dışına çıkan Puigdemont, İspanya'ya geri dönmedi.

Carles Puigdemont, Almanya'da düzenlediği basın toplantısında, davanın İspanya demokrasisi için sınav niteliğinde olduğunu, davada görgü tanığı olarak ifade verme talebinin reddedildiğini söyledi.

Puigdemont, Avrupa Birliği'ne de, "üyesi bir ülkedeki anti-demokratik süreç" karşısında neden sessiz kaldığını sordu, bu tavrı Venezuela'ya yönelik tavırla karşılaştırdı.

AB üyesi ülkelerin çoğu, muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó'yu geçici devlet başkanı olarak tanımıştı.

İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor
İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor
İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor

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Son Dakika Dünya İspanya'da hükümet, hapisteki Katalan liderler için af çıkarıyor - Son Dakika Dünya

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