İspanya'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor - Son Dakika

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde artmaya başlayan yeni vakalardan endişe duyduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarken, 11 bin 78 de yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'dan son 7 günde 811 kişi hayatını kaybetti ve toplam sayı 48 bin 596'ya çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 762 bin 212 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 78 artışla 1 milyon 773 bin 290'a çıktı.

Gün içerisinde yapılan açıklamalarda gerek Başbakan Pedro Sanchez gerekse Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkede son 5 haftadır düşen yeni vaka sayılarının yeniden artış göstermesinden endişe duyduklarını söyledi.

Hükümet yetkilileri, bu artışın devam etmesi halinde gevşetilen bazı önlemlerin tekrar uygulanabileceğini vurguladı.

Şimdilik, Noel ve yılbaşı dönemlerinde açıklanan gevşetilmiş tedbirlerin devam ettiğini kaydeden İlla, "Ancak yeni vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde süratle ve kararlılıkla önlemler almak gerekiyor." dedi.

Başbakan Sanchez de "bu zamana kadar gösterilen çabalar sonucu düşen yeni vaka sayılarının tekrar yükselişe geçip üçüncü bir dalgaya neden olmaması için halktan aşılar başlayana kadar son bir gayret göstermesini ve önlemlere uymasını" istedi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım, gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Bu önlemlerin Noel tatili ve yılbaşında, en fazla bir araya gelme sayısının 10'a çıkartılması ve gece sokağa çıkma yasağının saat 23.00'ten 01.30'a uzatılması şeklinde gevşetilmesi öngörülüyor.

Hükümet, Kovid-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanılmasını ve haziran ayına kadar 20 milyon kişiye aşı yapılmasını planlıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 720 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 815'e, toplam vaka sayısı da 358 bin 296'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılması planlanan aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.