İspanya'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor - Son Dakika

İspanya'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor

16.12.2020 21:41
İspanya'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde artmaya başlayan yeni vakalardan endişe duyduğunu belirtti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde artmaya başlayan yeni vakalardan endişe duyduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarken, 11 bin 78 de yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'dan son 7 günde 811 kişi hayatını kaybetti ve toplam sayı 48 bin 596'ya çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 762 bin 212 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 78 artışla 1 milyon 773 bin 290'a çıktı.

Gün içerisinde yapılan açıklamalarda gerek Başbakan Pedro Sanchez gerekse Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkede son 5 haftadır düşen yeni vaka sayılarının yeniden artış göstermesinden endişe duyduklarını söyledi.

Hükümet yetkilileri, bu artışın devam etmesi halinde gevşetilen bazı önlemlerin tekrar uygulanabileceğini vurguladı.

Şimdilik, Noel ve yılbaşı dönemlerinde açıklanan gevşetilmiş tedbirlerin devam ettiğini kaydeden İlla, "Ancak yeni vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde süratle ve kararlılıkla önlemler almak gerekiyor." dedi.

Başbakan Sanchez de "bu zamana kadar gösterilen çabalar sonucu düşen yeni vaka sayılarının tekrar yükselişe geçip üçüncü bir dalgaya neden olmaması için halktan aşılar başlayana kadar son bir gayret göstermesini ve önlemlere uymasını" istedi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım, gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Bu önlemlerin Noel tatili ve yılbaşında, en fazla bir araya gelme sayısının 10'a çıkartılması ve gece sokağa çıkma yasağının saat 23.00'ten 01.30'a uzatılması şeklinde gevşetilmesi öngörülüyor.

Hükümet, Kovid-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanılmasını ve haziran ayına kadar 20 milyon kişiye aşı yapılmasını planlıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 720 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 815'e, toplam vaka sayısı da 358 bin 296'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılması planlanan aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

Koalisyon, Portekiz, Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronanın ilacını bulan Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a elendi İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı         
21:37
Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti         
21:18
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı         
18:41
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 21:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei