İspanya'da hükümetin kararlarını yeterli görmeyen tarım işçileri gösterilerini sürdürüyor

İspanya'da tarım işçileri, hükümetin aldığı sektöre destek veren kararlara rağmen ülke genelinde eylemlerini devam ettiriyor.

Sol koalisyon hükümetinin "tarım ürünlerinin maliyetin altında satışlarına yasak getirmeye" yönelik attığı adımı "önemli ama yetersiz" bulan tarım işçileri, ülkenin güneyindeki Huelva kentinde Portekiz sınırındaki A-49 otoyolunda eylem yaptı.

Traktörleriyle otoyolu kapatan ve çoğunluğu çilek üreticisi olan tarım işçilerinin temsilcileri, "adil fiyatlandırma" talep ettiklerini ve sorunlarını uluslararası boyuta taşıyıp, Avrupa Birliği'nin gündemine getirmek istediklerini söyledi.

Tarım işçileri sendikalarından yapılan açıklamalarda, "Bugün itibariyle tarım sektörü çalışanları, ürünlerinin satışından maliyetlerini bile karşılayamıyor. Tarladan çıkan ürün tüketiciye yüzde 500 artışla ulaşıyor. Serbest piyasa olsa da spekülatörlere özgür irade bırakılmasını engelleyen yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." çağrısında bulunuldu.

İspanya'da yaklaşık bir aydır eylem yapan tarım işçileri, adil fiyatlandırma, üçüncü ülkelerden gelen tarım ürünlerine karşı rekabet kurallarının ve pazar şartlarının düzeltilmesi, ABD'nin uyguladığı ithalat tarifelerinin indirilmesi ve özel depolama sisteminin gözden geçirilmesi taleplerinde bulunuyor.

Ülkede 1,5 ay önce göreve gelen sol koalisyon hükümeti, tarım işçilerinin bazı taleplerini "haklı" bularak, salı günü çıkardığı kanun hükmünde kararname ile maliyetin altında fiyatlanan tarım ürünlerinin satışını yasaklama ve üretim sübvansiyonlarında kolaylıkları içeren bir yardım paketi açıklamıştı.